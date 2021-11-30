В Волгограде на спящих пенсионеров рухнул потолок





Сегодня в квартире пенсионеров, проживающих в многоквартирном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда, обрушился потолок. «Мы очень сильно испугались и сразу же выбежали на улицу», - рассказала ИА "Высота 102" 61-летняя хозяйка квартиры Любовь Борисевич.

ЧП произошло ранним утром в доме №14 по улице поселок 4-й участок. В квартире на втором этаже дома обвалилась штукатурка бетонного перекрытия прямо над головами спящих людей. К счастью, натяжной потолок принял весь удар на себя. «Мы проснулись от грохота и сразу же начали звонить в МЧС и пожарным», - рассказала напуганная женщина. Приехавшие спасатели в первую очередь осмотрели квартиру жильцов и нашли, что стало причиной шума. Груда фрагментов штукатурки находилась внутри натяжного потолка. Чуть позже к месту ЧП приехали представители ООО «Управление 34», которые посоветовали жильцам собирать вещи и как можно скорее переезжать с опасного участка.

«Директор управляющей компании объяснил, что нам необходимо обратиться в администрацию Краснооктябрьского района, чтобы они признали дом аварийным и выдали нам новую жилплощадь. А пока мы должны срочно съезжать», - рассказала жительница квартиры. Теперь 61-летняя пенсионерка со своим мужем не знают, что им делать, поскольку данная квартира является их единственной собственностью. «Нам некуда переезжать, мы боимся остаться бездомными», - рассказала еле сдерживающая слезы женщина. Супруги только оправились от пожара, случившегося 12 октября в их подъезде. По словам пенсионерки, тогда они чудом остались живы. «Мы до сих пор не знаем причину пожара, никто так нам не сообщил»,- пояснила она. Решат ли проблему пожилых супругов в районной администрации, неизвестно. ИА «Высота 102» отправила запрос в администрацию города, чтобы прояснить ситуацию.