В Волгограде на спящих пенсионеров рухнул потолок

Общество 30.11.2021 18:38
0
30.11.2021 18:38
Сегодня в квартире пенсионеров, проживающих в многоквартирном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда, обрушился потолок. «Мы очень сильно испугались и сразу же выбежали на улицу», - рассказала ИА "Высота 102" 61-летняя хозяйка квартиры Любовь Борисевич.
ЧП произошло ранним утром в доме №14 по улице поселок 4-й участок. В квартире на втором этаже дома обвалилась штукатурка бетонного перекрытия прямо над головами спящих людей. К счастью, натяжной потолок принял весь удар на себя. «Мы проснулись от грохота и сразу же начали звонить в МЧС и пожарным», - рассказала напуганная женщина. Приехавшие спасатели в первую очередь осмотрели квартиру жильцов и нашли, что стало причиной шума. Груда фрагментов штукатурки находилась внутри натяжного потолка. Чуть позже к месту ЧП приехали представители ООО «Управление 34», которые посоветовали жильцам собирать вещи и как можно скорее переезжать с опасного участка.
«Директор управляющей компании объяснил, что нам необходимо обратиться в администрацию Краснооктябрьского района, чтобы они признали дом аварийным и выдали нам новую жилплощадь. А пока мы должны срочно съезжать», - рассказала жительница квартиры. Теперь 61-летняя пенсионерка со своим мужем не знают, что им делать, поскольку данная квартира является их единственной собственностью. «Нам некуда переезжать, мы боимся остаться бездомными», - рассказала еле сдерживающая слезы женщина. Супруги только оправились от пожара, случившегося 12 октября в их подъезде. По словам пенсионерки, тогда они чудом остались живы. «Мы до сих пор не знаем причину пожара, никто так нам не сообщил»,- пояснила она. Решат ли проблему пожилых супругов в районной администрации, неизвестно. ИА «Высота 102» отправила запрос в администрацию города, чтобы прояснить ситуацию.
Напомним, совсем недавно «Высота 102» освещала проблему жильцов соседнего дома, где супруги-пенсионеры не могут выехать из-за долгов по кредитам и коммуналке из разваливающегося на глазах аварийного дома №11. В маленькой комнатушке супругам приходится жить без газа и отопления, из всех благ цивилизации у них есть только свет и вода. Но платежки за полный комплект коммунальных услуг до сих пор им приходят. Также почти каждую ночь в их дом пытаются проникнуть неизвестные люди. Незваных гостей не останавливает даже металлическая решетка на окнах.
Реклама
Непривитая и здоровая 34-летняя волгоградка скончалась от коронавируса30.11.2021 18:03
Общество 30.11.2021 18:03
Королевой волгоградского бала хризантем стал цветок с непереводимым названием30.11.2021 18:00
Общество 30.11.2021 18:00
Умерла строитель мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде30.11.2021 17:18
Общество 30.11.2021 17:18
В волгоградском отделении ОНФ сменили двух сопредседателей30.11.2021 16:48
Общество 30.11.2021 16:48
Новые штрафы для нарушителей приказов Ольги Зубаревой ввели в Волгоградской области30.11.2021 15:16
Общество 30.11.2021 15:16
Волгоградских чиновников обязали оплатить расходы юных спортсменов на соревнования30.11.2021 15:00
Общество 30.11.2021 15:00
В Волгограде зампрокурора разберется с рейдерским захватом домов30.11.2021 13:55
Общество 30.11.2021 13:55
В Волгограде родители убедились в безопасности питания для школ и детских садов30.11.2021 13:31
Общество 30.11.2021 13:31
Прокурор Волгоградской области пришел в стройфирму из-за долгов по зарплате30.11.2021 13:20
Общество 30.11.2021 13:20
Волгоградца с самодельной лодкой наказали за вылов металлолома из Волги30.11.2021 09:10
Общество 30.11.2021 09:10
Вам звонит «Ситиматик» - не бросайте трубку30.11.2021 08:00
Общество 30.11.2021 08:00
Большинство жителей ЮФО не планируют увеличивать траты на празднование нового года29.11.2021 20:19
Общество 29.11.2021 20:19
Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублей29.11.2021 19:48
Общество 29.11.2021 19:48
Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домов29.11.2021 17:58
Общество 29.11.2021 17:58
В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее Героев29.11.2021 17:11
Общество 29.11.2021 17:11
Реклама