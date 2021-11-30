



Сегодня прокурор региона Денис Костенко провел выездной прием на территории ООО "ЭнергоТелекомСтрой" в Волгограде, которое накопило долги по зарплате работникам. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на прием к Денису Костенко обратились 14 работников этого предприятия. Помимо жалоб о несвоевременной выплате заработной платы они затронули проблемы благоустройства территории, невыплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, несогласия с процессуальными решениями правоохранительных органов и другие вопросы. По всем обращениям организованы надзорные проверки.

Что касается доводов о наличии задолженности по заработной плате, то они нашли объективное подтверждение. "В целях устранения нарушений трудового законодательства по указанию прокурора региона прокуратурой Дзержинского района Волгограда подготовлено представление, инициирован вопрос привлечения руководства организации к административной ответственности по ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)", - сообщила Черединина.

Вопрос фактического погашения задолженности по заработной плате взят прокурором области на контроль.



