В Волгоградской области снова выросла смертность от COVID-19





Минувшие сутки вновь принесли печальные новости о коронавирусе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, так, стало известно еще о 37 умерших от COVID-19. В среднем, напомним, в регионе ежедневно умирают от этого вируса 36 человек. Накануне сообщалось о 35 умерших за сутки. Всего уже 4574 жителя Волгоградской области не справились с этим заболеванием.

Между тем, суточная статистика заболевших выглядит чуть более оптимистичной. Сообщается о 448 новых случаях заболевания за минувший день. Это на два меньше, чем фиксировалось накануне.



