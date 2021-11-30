Covid-19

В Волгоградской области снова выросла смертность от COVID-19

Covid-19 30.11.2021 12:32
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30.11.2021 12:32


Минувшие сутки вновь принесли печальные новости о коронавирусе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, так, стало известно еще о 37 умерших от COVID-19. В среднем, напомним, в регионе ежедневно умирают от этого вируса 36 человек. Накануне сообщалось о 35 умерших за сутки. Всего уже 4574 жителя Волгоградской области не справились с этим заболеванием. 
Между тем, суточная статистика заболевших выглядит чуть более оптимистичной. Сообщается о 448 новых случаях заболевания за минувший день. Это на два меньше, чем фиксировалось накануне. 

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