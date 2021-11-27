Житель Волгоградской области отметил день рождения угоном эвакуатора





Житель Волгоградской области отметил свой день рождения угоном машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в поселке Новостройка Палласовского района, у жителя которого пропал грузовой автомобиль марки «Исузу АФ-4756SA», находившийся на территории его частного домовладения.

Позднее угнанный автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен на автодороге «Палласовка-Савинка», а вскоре была установлена и личность угонщика. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. В содеянном он сознался, пояснив, что в день совершения преступления отмечал свой день рождения и угнал транспортное средство, чтобы добраться домой.Направляясь в соседнее село Савинка, подозреваемый заметил припаркованный возле дома потерпевшего автомобиль «ВАЗ-2115», однако тот был заперт, и угнать его не удалось. После этого подозреваемый перелез через забор, где увидел незапертый эвакуатор. Ключи находились в замке зажигания и мужчина, открыв ворота, угнал грузовик, столкнувшись при выезде с принадлежащей потерпевшему автомашиной «ВАЗ-2115». Затем он бросил машину на дороге. Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.