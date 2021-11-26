Общество

В Волгограде водитель лишился "Тойоты Камри" за 571 неоплаченный штраф

Общество 26.11.2021 21:14
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26.11.2021 21:14


Житель Волгоградской области лишился машины за долг в 1,3 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, сотрудники ГИБДД в Дзержинском районе остановили «Тойоту Камри», у водителя которого, как выяснилось, имелись огромные долги. Так, мужчина не оплатил 581 штраф за превышение скорости на общую сумму в  557,5 тысяч рублей. Если в течение 10 дней мужчина не погасит долг, то его иномарку передадут на реализацию, пояснили в УФССП. Интересно, что водитель задолжал еще по  10 исполнительным производствам  760 тысяч рублей. Это налоги и иные взыскания имущественного характера в пользу бюджета Российской Федерации.




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