Новогоднее убранство Волгограда обойдется в 7 миллионов рублей

Общество 25.11.2021 11:15
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25.11.2021 11:15
Более 3 миллионов рублей потребуется для установки новогодних конструкций на улицах города, а также елок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком дорогостоящих работ стало по традиции МАУ «Информационное агентство Волгограда». В организации оценили услуги по монтажу новогодних конструкций «Крылья ангела», «Снежная королева», «Камин», «Волшебный фонарь», «Часы» и установке елок у собора Александра Невского, на Аллее Героев, проспекте Ленина и в Комсомольском саду в 1 миллион 134 тысячи рублей. Конструкции и елки должны появиться на улицах города до 15 декабря 2021 года. Еще дороже будут стоить услуги по демонтажу новогодних фигур и елок – около 1 миллиона 900 тысяч рублей.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что на новогоднее убранство в Волгограде уже потратили четыре миллиона рублей. Так, 1,4 миллиона рублей МАУ «Информационное агентство Волгограда» выделило для ремонта старых световых фигур и еще 2,6 миллиона рублей на установку новых арт-объектов.
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