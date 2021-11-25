Новогоднее убранство Волгограда обойдется в 7 миллионов рублей





Более 3 миллионов рублей потребуется для установки новогодних конструкций на улицах города, а также елок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком дорогостоящих работ стало по традиции МАУ «Информационное агентство Волгограда». В организации оценили услуги по монтажу новогодних конструкций «Крылья ангела», «Снежная королева», «Камин», «Волшебный фонарь», «Часы» и установке елок у собора Александра Невского, на Аллее Героев, проспекте Ленина и в Комсомольском саду в 1 миллион 134 тысячи рублей. Конструкции и елки должны появиться на улицах города до 15 декабря 2021 года. Еще дороже будут стоить услуги по демонтажу новогодних фигур и елок – около 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что на новогоднее убранство в Волгограде уже потратили четыре миллиона рублей. Так, 1,4 миллиона рублей МАУ «Информационное агентство Волгограда» выделило для ремонта старых световых фигур и еще 2,6 миллиона рублей на установку новых арт-объектов.



