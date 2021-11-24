Общество

Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»

Общество 24.11.2021 14:48
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24.11.2021 14:48


Из-за фальсификации доказательств, установленных судом, своей должности лишилась директор природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" в Волгоградской области Наталья Лопанцева. Как стало известно ИА "Высота 102", Лопанцевой сегодня направлено уведомление о расторжении трудового договора.
Как ранее сообщало информагентство, жителя Волгоградской области незаконно оштрафовали из-за поддельного акта рейда по Волго-Ахтубинской пойме, сфальсифицированного директором природного парка Наталией Лопанцевой.
Факт преступления был установлен Среднеахтубинским районным судом, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.    
В августе прошлого года стало известно, что Среднеахтубинский межрайонный СО СУ СК РФ по Волгоградской области возбудил в отношении Лопанцевой уголовное дело по ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Тогда сообщалось, что факты фальсификации доказательств директором природного парка были выявлены по результатам совместных проверочных мероприятий природоохранной прокуратуры, УФСБ и ГУМВД по Волгоградской области. Исходя из материалов проверки, подделывая доказательства по административному делу, Лопанцева преследовала цели завышения личных служебных показателей, а также оказывала услугу своим знакомым, с которыми незаконно оштрафованный повздорил во время отдыха на природе.


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