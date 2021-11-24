Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»

Общество 24.11.2021 14:48
0
24.11.2021 14:48
Из-за фальсификации доказательств, установленных судом, своей должности лишилась директор природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" в Волгоградской области Наталья Лопанцева. Как стало известно ИА "Высота 102", Лопанцевой сегодня направлено уведомление о расторжении трудового договора.
Как ранее сообщало информагентство, жителя Волгоградской области незаконно оштрафовали из-за поддельного акта рейда по Волго-Ахтубинской пойме, сфальсифицированного директором природного парка Наталией Лопанцевой.
Факт преступления был установлен Среднеахтубинским районным судом, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.
В августе прошлого года стало известно, что Среднеахтубинский межрайонный СО СУ СК РФ по Волгоградской области возбудил в отношении Лопанцевой уголовное дело по ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Тогда сообщалось, что факты фальсификации доказательств директором природного парка были выявлены по результатам совместных проверочных мероприятий природоохранной прокуратуры, УФСБ и ГУМВД по Волгоградской области. Исходя из материалов проверки, подделывая доказательства по административному делу, Лопанцева преследовала цели завышения личных служебных показателей, а также оказывала услугу своим знакомым, с которыми незаконно оштрафованный повздорил во время отдыха на природе.
Реклама
В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионника24.11.2021 17:11
Общество 24.11.2021 17:11
Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭС24.11.2021 16:33
Общество 24.11.2021 16:33
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датам24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
В Волгограде перед снегом успели озеленить сквер24.11.2021 13:39
Общество 24.11.2021 13:39
Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодах24.11.2021 13:23
Общество 24.11.2021 13:23
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской области24.11.2021 12:22
Общество 24.11.2021 12:22
Из Волгограда откроют прямые рейсы в Белгород24.11.2021 09:44
Общество 24.11.2021 09:44
Тротуары Волгограда сковал гололед24.11.2021 08:28
Общество 24.11.2021 08:28
В 2022 году из Волгограда в Воронеж полетят самолеты23.11.2021 17:40
Общество 23.11.2021 17:40
Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-1923.11.2021 16:52
Общество 23.11.2021 16:52
Крупная партия школьных автобусов уехала в районы Волгоградской области23.11.2021 16:02
Общество 23.11.2021 16:02
Бастрыкин поручил следователем разобраться с закрытием филиала онкодиспансера в Волгоградской области23.11.2021 13:33
Общество 23.11.2021 13:33
Тепло в здание администрации района в Волгоградской области подавали по бесхозной трубе23.11.2021 12:31
Общество 23.11.2021 12:31
«Ситиматик-Волгоград»: не платить за вывоз мусора – нельзя23.11.2021 10:36
Общество 23.11.2021 10:36
В Волгограде построят новый крытый каток для фигуристов и хоккеистов23.11.2021 10:31
Общество 23.11.2021 10:31
Реклама