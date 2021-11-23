Волгоградстат подсчитал жилые дома вместе с дачами





В январе-октябре 2021 года на территории Волгоградской области введены в действие жилые дома общей площадью 548,5 тыс. квадратных метров, что составило 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.

По объёму жилья, введенного в эксплуатацию, Волгоградская область наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью входит в тройку лидеров в Южном федеральном округе. При этом, например, в Краснодарском крае за указанный период было введено в эксплуатацию в три раза больше жилья, чем в Волгоградской области – более полутора миллиона квадратных метров.

Интересно, что в данную статистику входят также жилые дома, построенные населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.



