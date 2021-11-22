Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковник





Сегодня личному составу ОМВД России по Городищенскому району представили нового руководителя. Как сообщили ИА «Высота» 102» в региональном главке МВД, на эту должность назначен 41-летний подполковник полиции Виктор Банных, который работал начальником ОМВД по Кумылженскому району Волгоградской области. Прежний руководитель ОМВД по Городищенскому району Александр Волгин продолжит службу в ОВД на руководящей должности в ГУ МВД России по Волгоградской области.





О новом руководителе известно, что Виктор Банных родился в 1980 году в городе Новоанниске Волгоградской области. В органах внутренних дел служит с 2002 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности милиционера патрульно-постовой службы ОВД Новоаннинского района, позже состоял в различных должностях отделения уголовного розыска данного подразделения, включая руководящие. В 2019 году выезжал в длительную служебную командировку в Северо-Кавказский регион. Имеет ведомственные и государственные награды.



