



За последний год преподавательский состав Волгоградского государственного института искусств и культуры пополнился педагогами-музыкантами с мировым именем.

Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, одним из них стал виолончелист-виртуоз Вадим Яковлевич Павлов. Выпускник Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (класс легендарного музыканта, профессора С.П. Ролдугина), и музыкально-педагогического института им. Гнесиных (г. Москва), лауреат многих престижных исполнительских конкурсов (США, Чехия, Италия и др.), концертмейстер виолончельной группы лучших оркестров мирасегодня - сотрудник ВГИИК.

Одним из самых ярких событий культурной жизни Волгограда можно смело назвать творческие встречи музыкальной общественности региона и Вадима Павлова, теперь уже профессора ВГИИК, которыми он ознаменовал начало своей педагогической деятельности в вузе. Межрегиональная конференция, которую маэстро провел для преподавателей и студентов среднего профессионального и высшего образования в области культуры по специальностям: струнно-смычковые инструменты и фортепиано, длилась два дня.

Уникальная концертно-просветительская и методическая программа произвела неизгладимое впечатление на всех участников конференции.

«Общение с музыкантом такого уровня мастерства и такой глубины знаний - невероятная удача и наслаждение. От лица всех участников, выражаю огромную благодарность Волгоградскому государственному институту искусств и культуры, сумевшему организовать такой полезный и нужный проект» - поделилась волжанка Татьяна Назаренко в конце первого дня проекта.

А на следующий день состоялся сольный концерт, в котором прозвучали виолончельные сюиты И.Б. Баха и М. Регера. И это было событие, достойное лучших филармонических залов мира. Не только студенты, но и педагоги музыкальных школ, вузов Волгограда, Астрахани, Элисты, участвовавшие в организованной ВГИИК программе, были буквально заворожены волшебными звуками старинной виолончели в руках Вадима Яковлевича.

Впереди у маэстро – большие планы: концерты, фестивали, исследовательская работа и, конечно, участие в научных и творческих проектах ВГИИК, которые, по словам самого Вадима Павлова, очень близки ему своим масштабом, высоким уровнем профессионализма и смелостью в завоевании новых художественных пространств.





Также с начала учебного 2021 года звезда оперной сцены, певица и дирижер, покорившая главные концертные площадки мира, выдающийся музыкант, ментор, культурный дипломат и форсайтер Яна Бесядынская открыла во ВГИИКе свой авторский новаторский курс «Искусство вокала: теория, практика и инновации» в рамках дисциплин «История музыкального и театрального искусства» и «Методики обучения вокалу». Впервые в истории вуза наряду с традиционными знаниями и навыками студенты получат возможность приобщиться к современным мировым тенденциям музыкальной индустрии и новейшим практикам овладения и совершенствования голоса.

Как отмечают во ВГИИКе, вместе с классическим историческим базисом дисциплин студенты института смогут получить знания в области креативных индустрий, культурной дипломатии, психологических практик концертных выступлений и личностного роста, лидерских технологий и творческого вдохновенного подхода ко всем граням человеческой жизни. Выпускники курса получат набор инструментов и навыков для реализации самых дерзких и смелых замыслов.