Чиновники отрицают вспышку коронавируса в детской больнице Волжского





Никакой массовой вспышки инфекционного заболевания в корпусе детской больнице Волжского на проспекте Ленина, 96 нет. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Здесь пояснили, что у троих детей из разных палат, которые находятся здесь на лечении, накануне поднялась температура. Однако проведенное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию показало отрицательный результат. У температурящих детей отмечена также разная симптоматика. Их переведут в другое отделение, пояснили в ведомстве в ответ на распространенную информацию о вспышке коронавирусной инфекции в медучреждении. Между тем, встревоженные родители считают, что от них скрывают информацию о возможном заражении их детей коронавирусом.



Справка. Детская больница Волжского состоит из двух корпусов, расположенных на площади Свердлова и на проспекте Ленина. В корпусе на проспекте Ленина действуют хирургическое, педиатрическое, инфекционное отделения, а также реанимация для новорожденных.