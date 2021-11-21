Чиновники отрицают вспышку коронавируса в детской больнице Волжского

Общество 21.11.2021 13:06
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21.11.2021 13:06
Никакой массовой вспышки инфекционного заболевания в корпусе детской больнице Волжского на проспекте Ленина, 96 нет. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Здесь пояснили, что у троих детей из разных палат, которые находятся здесь на лечении, накануне поднялась температура. Однако проведенное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию показало отрицательный результат. У температурящих детей отмечена также разная симптоматика. Их переведут в другое отделение, пояснили в ведомстве в ответ на распространенную информацию о вспышке коронавирусной инфекции в медучреждении. Между тем, встревоженные родители считают, что от них скрывают информацию о возможном заражении их детей коронавирусом.Справка. Детская больница Волжского состоит из двух корпусов, расположенных на площади Свердлова и на проспекте Ленина. В корпусе на проспекте Ленина действуют хирургическое, педиатрическое, инфекционное отделения, а также реанимация для новорожденных.
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