Рыбака из Краснодарского края поймали в Волгограде с незаконным уловом (ВИДЕО)











Полицейские остановили в Волгограде автомобиль Nissan, водитель которого перевозил запрещенные орудия лова, а также рыбу и раков. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем машины, которая следовала со стороны Краснослободска, находился 64-летний житель Краснодарского края.





В ходе досмотра автомобиля в салоне было обнаружено 12 сетей, протяженностью более одного километра, 10 ящиков с рыбой частиковых пород со следами от сетей, три мешка с раками в количестве около 1000 штук и надувная лодка. Документов, подтверждающих легальность вылова и перевозки груза, у автомобилиста не оказалось. Рыбак утверждал, что выловил все в общественном месте законным способом.





Мужчина задержан и доставлен в Отдел полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по г. Волгограду. Запрещенные снасти и улов изъяты. Проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).



