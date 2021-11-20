Рыбака из Краснодарского края поймали в Волгограде с незаконным уловом (ВИДЕО)

Происшествия 20.11.2021 13:42
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20.11.2021 13:42
Полицейские остановили в Волгограде автомобиль Nissan, водитель которого перевозил запрещенные орудия лова, а также рыбу и раков. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем машины, которая следовала со стороны Краснослободска, находился 64-летний житель Краснодарского края.
В ходе досмотра автомобиля в салоне было обнаружено 12 сетей, протяженностью более одного километра, 10 ящиков с рыбой частиковых пород со следами от сетей, три мешка с раками в количестве около 1000 штук и надувная лодка. Документов, подтверждающих легальность вылова и перевозки груза, у автомобилиста не оказалось. Рыбак утверждал, что выловил все в общественном месте законным способом.
Мужчина задержан и доставлен в Отдел полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по г. Волгограду. Запрещенные снасти и улов изъяты. Проводится проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
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