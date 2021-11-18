Общество

В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мыло

Общество 18.11.2021 17:34
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18.11.2021 17:34


В Волгоградской области стоимость рулона туалетной бумаги снизилась за последнюю неделю на 3% и составила в среднем 16,50 руб. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал сегодня Волгоградстат. Также подешевело и мыло хозяйственное – до 40,31 рубля за 200-граммовый брусок (снижение 1,32%). Среди подешевевших товаров оказалась и мука пшеничная – 34,88 рубля за кг (снижение 1,75%), вермишель - 49,86 рубля за кг (минус 1,5%). Снизилась и стоимость некоторых овощей. Так, средняя цена килограмма капусты составляет 39,11 рубля за кг (снижение около 2,7%), лука - 22 рубля (снижение 2%). Цена картофеля осталась практически такой же - 43,19 рубля за кг. 
А вот гречка на прошлой неделе подорожала до 92,62 рубля за килограмм или на 1,35%. В начале года эта крупа стоила в среднем около 74 рублей. Стали чуть дороже сахар, растительное масло и яйца. 

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