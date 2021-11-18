Общество 18.11.2021 16:25
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18.11.2021 16:25
В ближайшее время региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» взыщет долги за услугу вывоза ТКО через Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Волгоградской области. По состоянию на середину ноября текущего года ведомством возбуждено свыше 11 580 исполнительных производств, срок для добровольной оплаты по которым уже истёк. На сегодняшний день судебными приставами принудительно возвращено более 30 млн рублей долгов за услугу вывоза отходов ООО «Ситиматик-Волгоград».
К сожалению, ещё не все граждане понимают, что обязанность оплачивать услугу «Обращение с ТКО» установлена законом, так же, как и любая другая коммунальная услуга. Возврат долга через ФССП может осуществляться сразу или постепенно, в зависимости от возможностей потребителя. Напомним, что в полномочия судебных приставов входит: арест собственности и банковских счетов, ценных бумаг; конфискация арестованного имущества и продажа его с аукциона; списание со счета всей суммы долга или взыскание до 50% от размера зарплаты, пенсии, пособия по безработице ежемесячно. Также они могут временно отобрать водительские права и ввести запрет на пересечение территории РФ.
В ближайшее время сотрудники ФСПП проведут проверки наличия имеющегося имущества у неплательщиков и рассмотрят возможность его ареста в счет оплаты задолженности. Это крайняя мера, поэтому регоператор призывает жителей не копить долги, а погасить их в самое ближайшее время.
Ранее ООО «Ситиматик-Волгоград» запустило для физических лиц акцию «Оплати долг без пени», которая действует до 31 декабря 2021 года. Она поможет жителям региона избавиться от всех штрафных начислений по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» независимо от их величины. Для участия в акции необходимо до конца текущего года погасить задолженность в полном объеме, а также оплатить судебные пени и государственную пошлину, если такие имеются.
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