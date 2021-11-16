Covid-19 16.11.2021 09:33
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16.11.2021 09:33
На 42-ом году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Волгоградской области скончался иерей Игорь Секрета, сообщили в Калачевской епархии Волгоградской митрополии. Он был настоятелем храма Святой равноапостольной княгини Ольги и настоятелем плавучего храма "Святитель Иннокентий" в поселке Пятиморске Калачевского района Волгоградской области.
Игорь Секрета родился в 1980 году, 25 октября ему исполнился 41 год. Он окончил богословский факультет Царицынского православного университета. В 2014 году был рукоположен во пресвитера. Был клириком кафедрального Свято-Никольского храма в Калаче-на-Дону. За последние 7 лет его трудами в поселке Пятиморске был воздвигнут большой храм в честь святой княгини Ольги.
У настоятеля остались жена и трое несовершеннолетних детей.
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