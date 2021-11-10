Три человека сгорели в машине на трассе в Волгоградской области





В сгоревшей «двенашке» погибли три человека после столкновения отечественной легковушки с тягачом на трассе в Калачевском районе Волгоградской области. Смертельное ДТП случилось накануне на 97 километре автотрассы «Волгоград-Каменно-Шахтинский», сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, в 20-30 вечера ВАЗ-21120 под управлением 33-летнего водителя двигался со стороны Суровикино в направлении Калача-на-Дону, когда врезался в остановившийся на дороге из-за поломки тягач MAN. Из-за удара легковушка загорелась. Водитель, 22-летняя и 33-летний пассажиры скончались на месте.



