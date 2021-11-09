



Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 92-летием народную артистку СССР, уроженку Сталинграда и почетного гражданина города Москвы Александру Пахмутову. Телеграмма с теплыми пожеланиями в адрес легендарного композитора опубликована на официальном сайте мэра Москвы, сообщает ИА «Высота 102».

«Вы поистине народный композитор, чьи песни знают, обожают и поют миллионы людей в нашей стране и за рубежом. Над Вашим творчеством не властно время, созданные много лет назад прекрасные произведения и сегодня согревают сердца, завоевывают новых поклонников, – говорится в телеграмме. – Пусть Ваш семейный и творческий союз с Николаем Николаевичем Добронравовым живет долгие-долгие годы — на радость всем, кто Вас ценит и любит».

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке под Сталинградом (ныне – Кировский район Волгограда). В три с половиной года она начала играть на фортепиано и сочинять мелодии, в пять лет написала первую музыкальную пьесу. В 1953 года Александра Пахмутова окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Она является автором почти 400 песен, музыки ко многим фильмам, произведениями для симфонического оркестра.

В 1984 году Александре Пахмутовой присвоили звание народной артистки СССР, в 1990-м — Героя Социалистического Труда. Она награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986), удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степени (2014, 1999, 2009). В 2015 году за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Александре Пахмутовой была присуждена Государственная премия Российской Федерации. В 2019 году Александре Николаевне присвоили звание почетного гражданина Волгоградской области.