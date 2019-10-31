



Сегодня депутаты Волгоградской областной думы единогласно проголосовали за присвоение звания Почетного гражданина Волгоградской области Александре Николаевне Пахмутовой. Как сообщает ИА "Высота 102", решение одобрили все 33 депутата, присутствующие на заседании. Этот вопрос рассматривался первым. Докладчиком выступил вице-губернатор Владимир Попков. Он рассказал народным избранникам биографию Александры Пахмутовой. Поведал и о том, сколько известных песен она написала.

Как ранее сообщало информагентство, документ о присвоении Александре Пахмутовой этого почетного звания за большой вклад в развитие Волгоградской области был подготовлен управлением по вопросам государственной службы и кадров аппарата губернатора. Напомним, что известный композитор и народный артист СССР родом из Бекетовки - это Кировский район Волгограда.

Александра Пахмутова уже является Почетным жителем Волгограда, Москвы и других городов.

Совсем скоро Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, премии Ленинского комсомола, Национальной российской музыкальной премии "Овация", Почетный гражданин Волгограда Александра Пахмутова отметит 90-летие. Ее заслуги перед отечеством отмечены орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда" присвоено Александре Николаевне в 1993 году за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства, значительный творческий вклад, получивший признание волгоградцев и всей России.