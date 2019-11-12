В сквере имени Пахмутовой в Волгограде поселится «Девочка с аккордеоном»





15 ноября в Волгограде состоится открытие скульптурной композиции «Девочка с аккордеоном». Ее автор – известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Арт-объект решено разместить на центральной аллее сквера им. Александры Пахмутовой. Пешеходная зона в этой части парка выложена в виде четно-белых клавиш пианино, сразу после аллеи начинается лестничный спуск в пойму. Скульптурная композиция будет хорошо видна изо всех уголков сквера.

В основу скульптуры Сергея Щербакова лег образ девочки Али, которая играет на аккордеоне для раненых бойцов. Весной 1943 года, вернувшись из эвакуации с родителями в разрушенную Бекетовку, 13-летняя Александра исполняла под аккордеон в госпитале популярные военные песни. Именно этому периоду жизни в память о сталинградском детстве Александры Пахмутовой посвятил свою работу волгоградский скульптор.

Напомним, на днях президент Владимир Путин лично поздравил народную артистку СССР, лауреата Государственных премий СССР и России, композитора Александру Пахмутову с 90-летием. Также он подписал Указ о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.



