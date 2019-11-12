В сквере имени Пахмутовой в Волгограде поселится «Девочка с аккордеоном»

Общество 12.11.2019 15:04
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12.11.2019 15:04
15 ноября в Волгограде состоится открытие скульптурной композиции «Девочка с аккордеоном». Ее автор – известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Арт-объект решено разместить на центральной аллее сквера им. Александры Пахмутовой. Пешеходная зона в этой части парка выложена в виде четно-белых клавиш пианино, сразу после аллеи начинается лестничный спуск в пойму. Скульптурная композиция будет хорошо видна изо всех уголков сквера.
В основу скульптуры Сергея Щербакова лег образ девочки Али, которая играет на аккордеоне для раненых бойцов. Весной 1943 года, вернувшись из эвакуации с родителями в разрушенную Бекетовку, 13-летняя Александра исполняла под аккордеон в госпитале популярные военные песни. Именно этому периоду жизни в память о сталинградском детстве Александры Пахмутовой посвятил свою работу волгоградский скульптор.
Напомним, на днях президент Владимир Путин лично поздравил народную артистку СССР, лауреата Государственных премий СССР и России, композитора Александру Пахмутову с 90-летием. Также он подписал Указ о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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