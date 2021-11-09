Общество 09.11.2021 08:15
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09.11.2021 08:15
Муниципальное предприятие «Северное» приступило к основному этапу строительства нового участка автомобильной дороги по ул. Ангарской на участке от трамвайного кольца до автозаправочного комплекса. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, с сегодняшнего дня здесь стартуют работы по формированию нового проезда в четыре полосы вместо прежних двух. В связи с этим на ул. Ангарской ежедневно с 9 ноября по 14 ноября с 08.00 до 18.00 приостанавливается сквозное движение автомобильного транспорта на участке от ул. Римского-Корсакова до выезда на Третью Продольную магистраль. Трамвайное движение будет осуществляться без изменений.
Дорожному предприятию предстоит снять старое асфальтовое покрытие на существующем двухполосном проезде, а затем уложить два слоя асфальтобетона по всей ширине реконструируемого участка с учетом новых двух полос – данный вид работ будет осуществляться с учетом погодных условий.
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