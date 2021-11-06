









Коричневая жижа периодически течет из кранов в доме №19 в 1 квартале по ул. Молодежная в поселке Ерзовка Городищенского района. «Платим за питьевую воду, а из кранов льется кофе», - рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц дома Наталья.

Мало того, по словам женщины, из-за негодного ресурса в ее квартире постоянно приходится менять счетчики, краны и сливную систему в туалете. Только за год проживания в новой квартире ей пришлось поменять 2 крана и 4 системы. Женщина пыталась выяснить в ресурсоснабжающей компании МП «Ерзовское» причину такого качества воды, но там ей посоветовали лишь чаще ее сливать. «Нам приходится сутками ждать, чтобы дождаться нормальной воды. И так происходит каждый месяц», - пояснила она. По словам жительницы, точно такая же проблема существует в соседнем квартале в доме №5.

В ресурсоснабжающей организации, куда информагентство обратилось за комментариями, лишь сообщили, что все порывы в системе устранены и нормальное водоснабжение возобновлено. Редакция продолжит следить за ситуацией с качеством воды в поселке Городищенского района Волгоградской области.















