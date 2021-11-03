Студенты Волгоградского госуниверситета вернутся на дистант после нерабочих дней

Общество 03.11.2021 17:16
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03.11.2021 17:16
В Волгоградском государственном университете вернутся с 8 ноября к дистанционному формату обучения, который был введен 4 октября. В период нерабочих дней студенты бакалавриата и магистратуры по всем направлениям подготовки занимались самостоятельно, сообщили в пресс-службе ВолГУ.
Лекции и семинары будут проходить дистанционно, в том числе с использованием онлайн-трансляций, до 20 ноября включительно. В вуз студенты будут приезжать только на лабораторные занятия, требующие специального оборудования. На таких парах в обязательном порядке соблюдаются все рекомендации по предупреждению COVID-19, подчеркнули в пресс-службе.
Остальные университеты Волгоградской области, вероятно, вернутся к очному формату обучения: ни на одном из официальных сайтов пока не размещены объявления о переводе на «дистанционку». «На следующей неделе выходим учиться очно, – рассказали ИА «Высота 102» студенты одной из групп волгоградского филиала РАНХиГС. – По поводу дистанта нам сказали, что тотальный перевод, как в марте прошлого года, вряд ли будет. Максимум группы будут отправлять на удаленку, если кто-то в них заболеет коронавирусом».
Между тем, накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому с 8 ноября вузы вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате. Сессии также могут быть организованы дистанционно.
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