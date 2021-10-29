Стол и стул: как помочь кишечнику?





Самая частая проблема, с которой пациенты обращаются к врачу-гастроэнтерологу – запор. Многие страдают долгие годы, не подозревая, что избавиться от этого недуга можно достаточно простыми методами. возникают запоры? Какие грозные осложнения влекут за собой трудности в процессе дефекации?

Что нужно знать о правильном питании? Почему возникают запоры и какие последствия влекут за собой? Чем опасны слабительные? Об этом рассказывает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Павел Бакумов.

Напомним, в научно-популярном видеопроекте лучшие специалиста вуза отвечают на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить? Все снятые видеоролики публикуются на канале «Позовите профессора!» в YouTube



