Стол и стул: как помочь кишечнику?

Полезно знать 29.10.2021 12:30
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29.10.2021 12:30
Самая частая проблема, с которой пациенты обращаются к врачу-гастроэнтерологу – запор. Многие страдают долгие годы, не подозревая, что избавиться от этого недуга можно достаточно простыми методами. возникают запоры? Какие грозные осложнения влекут за собой трудности в процессе дефекации?
Что нужно знать о правильном питании? Почему возникают запоры и какие последствия влекут за собой? Чем опасны слабительные? Об этом рассказывает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Павел Бакумов.
Напомним, в научно-популярном видеопроекте лучшие специалиста вуза отвечают на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить? Все снятые видеоролики публикуются на канале «Позовите профессора!» в YouTube.
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