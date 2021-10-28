Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавируса

«Нужно обязательно вакцинироваться. Неважно, переболел человек или нет, - поддерживает мнение супруга Светлана Сергеевна. – Мы тоже долго раздумывали, но пришли к мнению, что прививаться надо. И всех к этому призываем».
Напомним, в Волгоградской области развёрнуты 63 стационарных пункта вакцинации на базе поликлиник и больниц. Отдалённые населённые пункты обслуживают 10 передвижных пунктов вакцинации. Сформированы 194 мобильных бригады медиков, которые прививают жителей, в том числе в 10 ТЦ Волгограда и Волжского, а также музее «Россия моя история», куда можно прийти без предварительной записи с паспортом, полисом и СНИЛС. Поставка отечественных вакцин в Волгоградскую область налажена на постоянной основе. В общем числе привитых 44,2% - люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями.
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который проверил работу прививочных пунктов, заявил, что для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо привить еще не менее 650 тысяч жителей.