Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавируса





Предприниматель Карен Григорян стал миллионным вакцинированным жителем Волгоградской области. Прививку препаратом «Спутник Лайт» он вместе с женой Светланой получил в ТРЦ «Акварель». Как сообщает ИА «Высота 102», Карен Григорян привился после перенесённой инфекции: в тяжёлой форме болел COVID-19 в 2020 году, потребовалась госпитализация и долгое восстановление.

Новость о том, что стал "юбилейным" жителем, получившим прививку, 62-летний волгоградец встретил с оптимизмом: «У нас население в регионе где-то 2,5 миллиона человек почти, так ведь? Значит, мы уже близко к экватору. Как только основная часть волгоградцев вакцинируется, мы перестанем бояться ковида».«Нужно обязательно вакцинироваться. Неважно, переболел человек или нет, - поддерживает мнение супруга Светлана Сергеевна. – Мы тоже долго раздумывали, но пришли к мнению, что прививаться надо. И всех к этому призываем».Напомним, в Волгоградской области развёрнуты 63 стационарных пункта вакцинации на базе поликлиник и больниц. Отдалённые населённые пункты обслуживают 10 передвижных пунктов вакцинации. Сформированы 194 мобильных бригады медиков, которые прививают жителей, в том числе в 10 ТЦ Волгограда и Волжского, а также музее «Россия моя история», куда можно прийти без предварительной записи с паспортом, полисом и СНИЛС. Поставка отечественных вакцин в Волгоградскую область налажена на постоянной основе. В общем числе привитых 44,2% - люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями.Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который проверил работу прививочных пунктов, заявил, что для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо привить еще не менее 650 тысяч жителей.