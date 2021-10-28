Общество

Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавируса

Общество 28.10.2021 19:34
0
28.10.2021 19:34


Предприниматель Карен Григорян стал миллионным вакцинированным жителем  Волгоградской области. Прививку препаратом «Спутник Лайт» он вместе с женой Светланой получил  в ТРЦ «Акварель». Как сообщает ИА «Высота 102», Карен Григорян привился после перенесённой инфекции: в тяжёлой форме болел COVID-19 в 2020 году, потребовалась госпитализация и долгое восстановление.
Новость о том, что стал "юбилейным" жителем, получившим прививку,  62-летний волгоградец встретил с оптимизмом: «У нас население в регионе где-то 2,5 миллиона человек почти, так ведь? Значит, мы уже близко к экватору. Как только основная часть волгоградцев вакцинируется, мы перестанем бояться ковида».
«Нужно обязательно вакцинироваться. Неважно, переболел человек или нет, - поддерживает мнение супруга Светлана Сергеевна. – Мы тоже долго раздумывали, но пришли к мнению, что прививаться надо. И всех к этому призываем».
Напомним, в Волгоградской области развёрнуты 63 стационарных пункта вакцинации на базе поликлиник и больниц. Отдалённые населённые пункты обслуживают 10 передвижных пунктов вакцинации. Сформированы 194 мобильных бригады медиков, которые прививают жителей, в том числе в 10 ТЦ Волгограда и Волжского, а также музее «Россия моя история», куда можно прийти без предварительной записи с паспортом, полисом и СНИЛС. Поставка отечественных вакцин в Волгоградскую область налажена на постоянной основе. В общем числе привитых 44,2% - люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями.
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который проверил работу прививочных пунктов, заявил, что для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо привить еще не менее 650 тысяч жителей.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Общество
28.10.2021 14:20
Общество 28.10.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 14:01
Общество 28.10.2021 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 12:44
Общество 28.10.2021 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 12:10
Общество 28.10.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 11:28
Общество 28.10.2021 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2021 11:00
Общество 28.10.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 10:33
Общество 28.10.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 08:51
Общество 28.10.2021 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2021 08:20
Общество 28.10.2021 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 20:40
Общество 27.10.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 19:11
Общество 27.10.2021 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 16:54
Общество 27.10.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 16:13
Общество 27.10.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 15:38
Общество 27.10.2021 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2021 13:56
Общество 27.10.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:13
Кадровики назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:02
Волгоградская область попала в число аутсайдеров по объему выброшенного мусораСмотреть фотографии
18:29
В Волжском задержали замглавы администрации городаСмотреть фотографии
17:37
Волжское МУП обязали вернуть незаконно проданное имуществоСмотреть фотографии
16:54
Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животныхСмотреть фотографии
16:26
Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине городаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградский губернатор обозначил план по достижению коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
15:33
АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурсаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградцы поймали пьяного водителя в палисадникеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
На стройплощадке школы в Волгограде нашли авиабомбу времен войныСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области отец с сыном срубили 11 деревьев в лесуСмотреть фотографии
14:45
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-ботСмотреть фотографии
14:20
Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового ГодаСмотреть фотографии
13:18
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выпустили в Волгу молодь сазанаСмотреть фотографии
13:15
Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под СаратовомСмотреть фотографии
12:47
ŠKODA KAROQ: мужской и женский взгляд на преимущества моделиСмотреть фотографии
12:44
В Волжском вслед за трамваями и автобусами дорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
12:10
Волгоградстат зафиксировал снижение цен на молочные продуктыСмотреть фотографии
12:05
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги работы за 3 кварталСмотреть фотографии
11:59
Иностранца осудят за производство суррогатного алкоголя в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгоградской области ускорилось распространение COVID-19Смотреть фотографии
11:00
Волгоградцам сделали пересчет за коммуналку на 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:35
Выросла интернет-активность офисных сотрудников в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Жираф на мотоцикле и три поросенка появятся на проспекте Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:32
Волгоградец зарубил топором спящего астраханского фермера и ограбил егоСмотреть фотографии
08:51
В Волгограде разоблачили обманывавший клиентов автосалонСмотреть фотографии
08:20
Волгоградские курьеры рассказали о зарплатах, пьяных клиентах и заказах через полстраныСмотреть фотографии
20:51
Магазины в Волгограде будут работать с ограничениями с 30 октябряСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 