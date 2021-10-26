Волгоградские налоговики из-за коронавируса меняют режим работы





С 1 ноября по 3 ноября приостанавливается прием граждан в операционных залах налоговых инспекций. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС по Волгоградской области, такое решение принято в связи с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусу и в целях защиты здоровья граждан.

Прием налогоплательщиков с 8 ноября 2021 года возобновится исключительно по предварительной записи через интерактивный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».В то же время все услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекций, можно получить дистанционно. В настоящее время технологии ФНС России позволяют налогоплательщикам получить весть спектр запрашиваемых услуг бесконтактно - без личного визита в налоговый орган. Для этого на сайте ФНС России функционирует более 70 сервисов, самым востребованным из которых является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью данного сервиса можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно, не посещая инспекцию, с помощью подтвержденной учётной записи Единого портала государственных услуг.В случае возникновения вопросов, связанных с налогообложением и уплатой налогов, а также порядком получения услуги, предоставляемой налоговым органом дистанционно или порядком подключения к Личному кабинету, можно проконсультироваться, обратившись в Единый контакт-центр 8-800-222-22-22 или по телефонам отделов инспекций, расположенным на сайте в разделе «Контакты». В УФНС по Волгоградской области просят жителей региона с пониманием отнестись к особому режиму работы налоговых органов и максимально использовать электронную форму взаимодействия с налоговым органами.