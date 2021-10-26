Общество 26.10.2021 08:24
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26.10.2021 08:24
Следователи в Волгограде проверят информацию о кондукторе, который высадил ребенка-инвалида по зрению из трамвая из-за несработавшей проездной карты «Волна». Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Сведения о действиях кондуктора появились в одном из волгоградских СМИ. «Организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана надлежащая правовая оценка лицам, причастным к инциденту», – говорится в официальном сообщении СК.
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