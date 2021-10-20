Три проекта Андрея Мельниченко прошли в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Общество 20.10.2021 13:59
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20.10.2021 13:59
Более 25 тысяч заявок было подано на соискание Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. От Волгоградской области прошло несколько конкурсантов, в числе которых социально-значимые проекты от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Котельниковский район Волгоградской области) и Волгоградской региональной молодёжной общественной организации «Центр развития культуры «СРЕДА» (г. Волгоград).
Эти работы уже пережили оценку 300 экспертами и вот настал наиболее яркий этап финала - народное голосование.
Голосование пройдет с 15 октября по 5 ноября на платформе DOBRO.RU. Надеемся, что земляки окажут помощь, если сплотятся и поддержат волгоградцев.
Инициаторами проектов проделана огромная работа, но именно благодаря активному голосованию можно повлиять на итоги конкурса, тем самым сделать наш регион еще более комфортным, благоустроенным, а также притягательным для туристов.
Для того чтобы проголосовать за проекты, необходимо сделать 3 легких шага: перейти по ссылке: https://dobro.ru/vote , в поисковой строке найти «Аксайская Дубрава» (трек «Бизнес») и «Рощин» (трек «Волонтёры и НКО») и отдать за них свой голос. Для этого придётся авторизоваться через Госуслуги.
Напомним, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже не раз выступал партнером интересных проектов, разработанных жителями города Котельниково при поддержке муниципальных властей. Важно отметить, что в этом году в финал конкурса прошли сразу три компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко - Минерально-химическая компания «ЕвроХим», СУЭК и «ЕвроХим-ВолгаКалий». Это еще раз доказывает социальную активность и ответственность холдинга в городах присутствия.
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