Волгоградский облсуд вновь рассмотрит иск прокуратуры к мэрии и «Памяти»

Общество 20.10.2021 10:03
0
20.10.2021 10:03
Волгоградский областной суд пересмотрит гражданское дело по иску прокурора Волгограда к мэрии, департаменту городского хозяйства и ЗАО «РП «Память». Соответствующее решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Иск о понуждении чиновников и «Памяти» к организации и обеспечению беспрепятственного доступа на городские кладбища лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги, впервые был подан в 2020 году. В августе Центральный районный суд частично удовлетворил требования прокурора. Мэрию обязали в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать беспрепятственный доступ на кладбища, в том числе для тех, кто не имеет статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела. В мае 2021 года Волгоградский областной суд отменил решение первой инстанции и полностью отказал прокурору в удовлетворении иска.
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко подал кассационное представление в Четвертый кассационный суд, который 19 октября отменил апелляционное определение Волгоградского облсуда. О сроках повторного рассмотрения дела пока не сообщается.
Помимо этого, прокурор Волгограда внес в адрес временно осуществляющего полномочия главы Волгограда Владимира Марченко представление об устранении нарушений в части ремонта и содержания кладбищ. Проведенная прокуратурой проверка показала, что муниципальный контракт со специализированной организацией по вопросам похоронного дела выполняется спустя рукава – территории кладбищ зачастую захламлены.
Реклама
Три проекта Андрея Мельниченко прошли в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ20.10.2021 13:59
Общество 20.10.2021 13:59
На капремонт послевоенной школы в Волгограде ищут третьего подрядчика20.10.2021 13:40
Общество 20.10.2021 13:40
РУСАЛ создал для преподавателей современную платформу онлайн-обучения20.10.2021 12:14
Общество 20.10.2021 12:14
Груду компьютерного «железа» отобрали у иностранца в аэропорту Волгограда20.10.2021 12:13
Общество 20.10.2021 12:13
Уникальные иконы привезли в Волгоград к годовщине канонизации игуменьи Арсении20.10.2021 10:25
Общество 20.10.2021 10:25
В Волгоградской области расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации20.10.2021 09:21
Общество 20.10.2021 09:21
«Продрогшие и промокшие»: волгоградцы требуют призвать к ответу бессовестные УК19.10.2021 19:30
Общество 19.10.2021 19:30
Обманутым дольщикам из Волгограда начали выплату компенсаций за недострои19.10.2021 17:18
Общество 19.10.2021 17:18
В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за разрушенные балконы19.10.2021 16:49
Общество 19.10.2021 16:49
Волгоградские подростки переименовали школы в Google Maps в честь тиктокеров19.10.2021 15:47
Общество 19.10.2021 15:47
В Волгограде многодетной матери отказали в пособии из-за отсутствия регистрации19.10.2021 15:11
Общество 19.10.2021 15:11
В Волгоградской области мечтают собрать 1 миллион тонн овощей19.10.2021 12:17
Общество 19.10.2021 12:17
Директор волжского аквапарка оштрафован после скандала с ребенком-аутистом19.10.2021 11:22
Общество 19.10.2021 11:22
Личный кабинет – удобство и экономия: «Волгоградэнергосбыт» назвал 5 причин перейти в онлайн19.10.2021 11:18
Общество 19.10.2021 11:18
Волгоградским медикам заплатят по 200 рублей за каждого вакцинированного19.10.2021 10:16
Общество 19.10.2021 10:16
Реклама