Общество

Волгоградский облсуд вновь рассмотрит иск прокуратуры к мэрии и «Памяти»

Общество 20.10.2021 10:03
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20.10.2021 10:03


Волгоградский областной суд пересмотрит гражданское дело по иску прокурора Волгограда к мэрии, департаменту городского хозяйства и ЗАО «РП «Память». Соответствующее решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Иск о понуждении чиновников и «Памяти» к организации и обеспечению беспрепятственного доступа на городские кладбища лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги, впервые был подан в 2020 году. В августе Центральный районный суд частично удовлетворил требования прокурора. Мэрию обязали в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать беспрепятственный доступ на кладбища, в том числе для тех, кто не имеет статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела. В мае 2021 года Волгоградский областной суд отменил решение первой инстанции и полностью отказал прокурору в удовлетворении иска.
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко подал кассационное представление в Четвертый кассационный суд, который 19 октября отменил апелляционное определение Волгоградского облсуда. О сроках повторного рассмотрения дела пока не сообщается.
Помимо этого, прокурор Волгограда внес в адрес временно осуществляющего полномочия главы Волгограда Владимира Марченко представление об устранении нарушений в части ремонта и содержания кладбищ. Проведенная прокуратурой проверка показала, что муниципальный контракт со специализированной организацией по вопросам похоронного дела выполняется спустя рукава – территории кладбищ зачастую захламлены.

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