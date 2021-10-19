Общество 19.10.2021 15:11
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19.10.2021 15:11
В Волгограде по иску прокуратуры восстановили права многодетной матери, которой отказали в предоставлении пособия и предъявили огромной долг из-за отсутствия регистрации семьи, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Женщина состояла на учете в ГКУ ЦСЗН как получатель мер социальной поддержки на троих детей. В мае этого года многодетная мама обратилась в центр социальной защиты для назначения пособия на младшего ребенка, положенного детям от 3 до 7 лет. Однако в предоставлении мер социальной поддержки ей отказали. Отказ объяснили тем, что семья не проживает постоянно на территории Волгоградской области. Более того, женщине сообщили о наличии долга в размере 300 тысяч рублей из-за того, что она ранее получала пособия на детей без регистрации.
Как позже выяснилось, заявительница в судебном порядке 13 марта прошлого года была снята с регистрационного учета по иску знакомого, у которого ранее проживала. При этом семья продолжала жить в другой квартире на территории Советского района. О снятии с регистрационного учета женщину не уведомили. В связи с этим прокуратура Советского района направила в суд исковое заявление о признании факта постоянного проживания заявительницы и членов ее семьи на территории Волгограда с марта 2020 года. В качестве доказательств прокуратура представила данные из медицинских и образовательных учреждений, а также другие сведения, подтверждающие постоянное проживание женщины с детьми в городе. Советский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме.
По мере вступления судебного решения в законную силу оно будет являться основанием для возобновления предоставления мер социальной поддержки и аннулирования долга.
Ситуация контролируется прокуратурой до момента фактического восстановления прав заявительницы, заверили в надзорном органе.
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