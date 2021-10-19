Общество

«Продрогшие и промокшие»: волгоградцы требуют призвать к ответу бессовестные УК

Общество 19.10.2021 19:30
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19.10.2021 19:30


Управляющая компания оставила замерзать жильцов 9-этажки в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома №9 по улице Триумфальная, УК «Альфа-Юг» не хочет решать проблемы с отоплением и попросту кормит их обещаниями. «У меня нет долгов, я за все исправно плачу. Так почему я должна терпеть это!», - задается вопросом одна из жительниц дома. Женщина пыталась дозвониться в управляющую компанию, но телефон так никто не взял. По ее словам, обращения в администрацию района и департамент ЖКХ также не дали никаких результатов. «Каждый год такая история. Никто ничего не решает», - констатировала волгоградка. 

В Ворошиловском районе люди столкнулись уже с другой проблемой, начавшейся с отопительным сезоном. Сотрудники аптеки по адресу Елецкая, 16 пожаловались на постоянные потопы в их помещении. «За неделю уже три раза текло: 11, 13 и 18 октября. Сегодня с потолка капает уже второй день. Никто не может решить нашу проблему», - рассказала собственница аптеки Елена Зелева. Как объяснила женщина, управляющая компания Ворошиловского района не может устранить полностью течь и отказывается выдавать акты о порывах. «Мы не видим ни слесаря, ни рабочих», - пояснила собственница. Владелице аптеки приходится уже не первый раз менять потолок из-за протечек, а лекарства были затоплены. «Такое ощущение, что на эту управляющую компанию нет никакой управы», - считает она. 
Промерзает и четырехэтажка на улице Петропавловская в Красноармейском районе. Жильцы дома пытались отчаянно дозвониться в управляющую компанию, но никто так и не взял трубку. А в диспетчерской службе сослались на ремонтные работы и посоветовали повторно обратиться в управляющую компанию. «Мы просто замерзнем к зиме со своими детьми», - пожаловались люди.
В отчаянии и жители многоквартирного дома по ул. Краснопресненской, 1а Советского района. «Отопительный сезон у нас так и не начинался по причине неизвестной аварийной ситуации, причина которой до сих пор не найдена и, соответственно, авария не устранена. Жаловались в администрацию Советского района, но слышим одно – ждите. Ждем уже девятые сутки!», - рассказали разгневанные волгоградцы. 

А вот жителям аварийных домов №19 и 21 по ул. Кедровая в Кировском районе повезло - сегодня в их двухэтажках, наконец, потеплели батареи. ИА "Высота 102" сообщало о злоключениях жильцов этих и других домов Волгограда. 
Между тем, сегодня в госжилнадзоре прошло совещание с представителями УК, на котором в том числе обсуждался вопрос запуска отопления. Но вот поможет ли это совещание реально согреться замерзающим волгоградцам, неизвестно.

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