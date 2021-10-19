Три школы в Волгоградской области закрылись на карантин

Общество 19.10.2021 08:02
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19.10.2021 08:02
В Волгоградской области полностью приостановлены занятия для учащихся в трех школах, частично – в 40 образовательных учреждениях. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, это связано с выявленными случаями заболевания ОРВИ среди учащихся. В то же время в регионе продолжается рост заболеваемости простудой – за неделю она выросла на 6% в основном за счет взрослого населения. Недельный эпидемический порог по заболеваемости всего населения превышен на 17%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, РС-вирусами, вирусами парагриппа и аденовирусами).
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