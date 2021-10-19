Общество 19.10.2021 11:18
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19.10.2021 11:18
«Волгоградэнергосбыт» перевел основную часть услуг по обслуживанию потребителей в онлайн-режим. Энергетики назвали 5 причин, по которым потребителю сегодня выгодно и удобно пользоваться Личным кабинетом на сайте или в мобильном приложении компании.
1. Безопасность
Онлайн-общение с поставщиком услуг сегодня безопаснее личных визитов. Избегать лишних контактов, оставаясь дома – самый действенный способ не подхватить инфекцию.
2. Экономия денег
Нет комиссий при оплата электроэнергии на сайте и в мобильном приложении компании.
3. Экономия времени и нервов
Сайт работает круглосуточно, и вы можете пользоваться его сервисами когда и где угодно. При этом нет необходимости идти в офис и стоять в очереди, чтобы потом сожалеть о потерянных времени и нервах.
4. Возможно всё
Сегодня практически 100 процентов вопросов, с которыми рядовой потребитель коммунальной услуги обращается в энергосбытовую компанию, можно решить по интернету. Личное присутствие абонента необходимо только при подписании договора энергоснабжения.
С помощью интернета жители региона могут:
– передать показания;
– оплатить электроэнергию;
– распечатать «платежки»;
– сверить расчеты;
– получить квитанцию, справку;
– проконсультироваться у специалиста;
– направить заявление или копии документов.
Все эти операции можно выполнить за пару минут, не выходя из дома, с помощью Личного кабинета, форм обратной связи и других сервисов на сайте компании.
5. Так делают многие – их десятки тысяч
Многофункциональные дистанционные сервисы привлекают все больше абонентов. Сегодня свой личный кабинет на сайте «Волгоградэнергосбыта» открыли свыше 220 тысяч потребителей. Число абонентов, предпочитающих получать электронную квитанцию вместо бумажной, каждый месяц увеличивается на 1500-2000 человек и достигло уже 92 тысяч.
Есть вопросы по регистрации в Личном кабинете или по любой теме, связанной с коммунальной услугой «Электроснабжение»?
Специалисты контакт-центра компании ответят:
– по телефонам 13-99, 96-07-03;
– в онлайн-чате на главной странице официального сайта компании.
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