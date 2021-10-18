В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли 22 пенсионера





В Волгоградской области от коронавируса за сутки скончались 23 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 22 из них – пенсионеры. Это трое мужчин в возрасте 63, 74 и 84 лет, а также 19 женщин в возрасте 61, 63, 63, 64, 65, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84, 84, 86, 88 и 88 лет. Еще одна 51-летняя женщина не дожила до пенсии. Всего в регионе с начала пандемии скончались уже 3199 человек.

Также стало известно еще о 382 жителях региона, у которых подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Больше всего новых случаев в Волгограде – 139, в Волжском – 52 человека. Причем новые больные зафиксированы по итогам суток почти во всех городах и районах области.