Патриарх Кирилл оценил волгоградское гостеприимство





Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по итогам визита в Волгоград выразил благодарность митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору. «Сердечно благодарю Вас, а также вверенные Вашему попечению клир и паству за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время состоявшегося Первосвятительского посещения Волгоградской епархии», - говорится в опубликованном сегодня на сайте Волгоградской епархии письме патриарха.

Новый храм в Волгограде является точной копией 85-метрового собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создали нечто новое, но по всем православным канонам.