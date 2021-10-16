Патриарх Кирилл оценил волгоградское гостеприимство

Общество 16.10.2021 16:09
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16.10.2021 16:09
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по итогам визита в Волгоград выразил благодарность митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору. «Сердечно благодарю Вас, а также вверенные Вашему попечению клир и паству за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время состоявшегося Первосвятительского посещения Волгоградской епархии», - говорится в опубликованном сегодня на сайте Волгоградской епархии письме патриарха.
Напомним, что предстоятель Русской православной церкви 19 сентября освятил в Волгограде воссозданный храм Александра Невского, который строился пять лет. «Символично, что процесс восстановления разрушенной в период гонений святыни завершился именно в нынешнем году, отмеченном всероссийским празднованием 800-летия со дня рождения великого князя», - отметил патриарх.
Новый храм в Волгограде является точной копией 85-метрового собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создали нечто новое, но по всем православным канонам.
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