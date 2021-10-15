В Волгограде из трущоб за два года вытащили 850 семей

Общество 15.10.2021 16:51
0
15.10.2021 16:51
Муниципалитет за два года помог решить жилищный вопрос более чем 850 волгоградским семьям, которые проживали в аварийных домах. Как сообщили в городской администрации, в рамках реализации региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" собственники помещений в аварийных домах получили новые квартиры или денежные компенсации за ветхое жилье.
По действующему порядку владельцам жилых помещений в аварийных домах новое жилье передается в собственность, а с теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключаются новые договоры. Так, с 2019 года собственники более чем 200 жилых аварийных помещений, которые выбрали денежные компенсации, получили свыше 250 миллионов рублей. Тем, кто предпочел вариант мены, администрация Волгограда предоставила порядка 600 квартир. Они расположены в новостройках в развивающихся микрорайонах Волгограда. Недавно завершилась приемка партии из порядка 200 квартир, которые застройщики должны были предоставить в IV квартале текущего года. Также заключены контракты на приобретение еще свыше 300 квартир. Они будут передаваться по мере ввода домов в эксплуатацию.
На сегодняшний день в рамках реализации региональной программы из аварийных домов переселены свыше 2000 человек. К сентябрю 2025 года из 253 аварийных домов муниципалитет переселит порядка 10 тысяч человек.
Реклама
Распространение коронавируса ускорилось в селах Волгоградской области15.10.2021 15:59
Общество 15.10.2021 15:59
Озвучена официальная причина смерти юной скрипачки в Волгограде15.10.2021 14:56
Общество 15.10.2021 14:56
Небо и самолеты нарисовали на фасаде высотки в Волгограде15.10.2021 12:42
Общество 15.10.2021 12:42
Под Волгоградом монастырь закрыли на карантин из-за вспышки COVID-1915.10.2021 12:28
Общество 15.10.2021 12:28
Отопительный сезон официально стартовал по всей Волгоградской области15.10.2021 12:15
Общество 15.10.2021 12:15
Мясо с бактериями продавали в магазинах Волгоградской области15.10.2021 10:45
Общество 15.10.2021 10:45
Под Волгоградом военнослужащие скрывались в дыму два часа15.10.2021 09:45
Общество 15.10.2021 09:45
Волгоградский госуниверситет продлил дистанционку до конца октября15.10.2021 09:38
Общество 15.10.2021 09:38
Всероссийская перепись населения стартует в Волгоградской области15.10.2021 09:01
Общество 15.10.2021 09:01
Жители сел под Волгоградом пожаловались на дефицит «скорых»14.10.2021 17:31
Общество 14.10.2021 17:31
Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное послание14.10.2021 16:38
Общество 14.10.2021 16:38
В Волгограде на два дня остановят движение скоростного трамвая от ВГТЗ14.10.2021 15:21
Общество 14.10.2021 15:21
Волгоградский музей заполучил останки плезиозавра14.10.2021 13:52
Общество 14.10.2021 13:52
«Сады Придонья» поддержали турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой14.10.2021 11:22
Общество 14.10.2021 11:22
МЧС предупредило о грозах и ливнях на севере Волгоградской области14.10.2021 10:44
Общество 14.10.2021 10:44
Реклама