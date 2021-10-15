В Волгограде из трущоб за два года вытащили 850 семей





Муниципалитет за два года помог решить жилищный вопрос более чем 850 волгоградским семьям, которые проживали в аварийных домах. Как сообщили в городской администрации, в рамках реализации региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" собственники помещений в аварийных домах получили новые квартиры или денежные компенсации за ветхое жилье.

По действующему порядку владельцам жилых помещений в аварийных домах новое жилье передается в собственность, а с теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключаются новые договоры. Так, с 2019 года собственники более чем 200 жилых аварийных помещений, которые выбрали денежные компенсации, получили свыше 250 миллионов рублей. Тем, кто предпочел вариант мены, администрация Волгограда предоставила порядка 600 квартир. Они расположены в новостройках в развивающихся микрорайонах Волгограда. Недавно завершилась приемка партии из порядка 200 квартир, которые застройщики должны были предоставить в IV квартале текущего года. Также заключены контракты на приобретение еще свыше 300 квартир. Они будут передаваться по мере ввода домов в эксплуатацию.

На сегодняшний день в рамках реализации региональной программы из аварийных домов переселены свыше 2000 человек. К сентябрю 2025 года из 253 аварийных домов муниципалитет переселит порядка 10 тысяч человек.



