Общество 15.10.2021 15:59
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15.10.2021 15:59
Впервые в Волгоградской области с начала пандемии выявлено за сутки 378 заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили в региональном оперативном штабе, больше всего случаев зарегистрировано в Волгограде - 116. Среднеахтубинский район с 42 случаями заболевания вышел на второе место, опередив Волжский, где выявлено всего 35 больных COVID-19. В Камышинском районе за сутки эта инфекция подтвердилась у 30 человек, в Быковском - у 24. По 15 случаев заболевания выявлено в Михайловском и Серафимовичском районах. 14 человек заболели в Городищенском районе. Отметим, что неделю назад картина заболеваемости была совершенно другая. Тогда лидировал Волжский. За ним следовал Волгоград и Камышинский район.
От коронавирусной инфекции в Волгоградской области за сутки скончались 26 человек. Общее число погибших от COVID-19 в регионе составляет 3130 человек.
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