Число умерших от коронавируса в Волгоградской области побило все рекорды

Здравоохранение 14.10.2021 12:28
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14.10.2021 12:28
За минувшие сутки в Волгоградской области от последствий коронавируса умерли 27 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, смертность от ковида в регионе достигла нового максимума. Ранее наибольшее число погибших от коронавируса не превышало 25 человек. Всего от последствий вируса в Волгоградской области, согласно статистическим данным, скончались 3104 пациента. Количество выявленных за сутки заболевших остается на прежнем уровне – 13 октября зафиксировано 375 случаев, всего 97,2 тысячи случаев.
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