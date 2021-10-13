Общество

Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?

Общество 13.10.2021 18:40
0
13.10.2021 18:40


Давно существует весьма известная поговорка: тяжела и неказиста жизнь простого журналиста. А как же жизнь целого редактора? Ведь он решает, куда отправить корреспондентов, за какие темы взяться, как лучше преподнести читателям главную новость. День за днем редакторы ИА «Высота 102» делают издание интереснее, полезнее и просто лучше. Так ли это просто на самом деле? 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Общество
13.10.2021 19:58
Общество 13.10.2021 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 17:42
Общество 13.10.2021 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 16:41
Общество 13.10.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 15:00
Общество 13.10.2021 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 13:07
Общество 13.10.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 11:20
Общество 13.10.2021 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 11:04
Общество 13.10.2021 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 09:22
Общество 13.10.2021 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 16:24
Общество 12.10.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 15:18
Общество 12.10.2021 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 12:57
Общество 12.10.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2021 12:48
Общество 12.10.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 10:54
Общество 12.10.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 10:19
Общество 12.10.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 09:24
Общество 12.10.2021 09:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:39
Волгоградский «Ротор» с треском проиграл аутсайдеру ФНЛ «Кубани» - 1:3Смотреть фотографии
20:23
В ковидном роддоме Волгограда умерли женщина и ее нерожденный ребенокСмотреть фотографии
19:58
Дом на дороге озадачил жителей частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?Смотреть фотографии
17:42
Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балконаСмотреть фотографии
17:28
Будущее уже наступило: «Ростелеком» стал цифровым партнером забега с дополненной реальностьюСмотреть фотографии
17:13
Нелегалов задержали на сборе свеклы и моркови под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
Детский сад в Волгоградской области замерзает в ожидании итальянского котлаСмотреть фотографии
16:23
За подпольную продажу табака осудят предпринимателя в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
«Выдает себя за немого»: в Волгограде ищут напавшего на девочку насильника-рецидивистаСмотреть фотографии
15:00
На три ночи закроют проезд по «танцующему» мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Женщина втянула подростков в торговлю наркотиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
Банк Уралсиб провел онлайн-конференцию по актуальным вопросам развития банковской розницыСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус захватывает сельские районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
Сбежавший в Ульяновской области осужденный напал на школьницу в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:38
Сотрудники ВТЗ заняли призовые места на корпоративном форуме ТМКСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде вернули боевую окраску самолету-памятникуСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области резко упал индекс качества воздухаСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области назначили нового главврача Палласовской ЦРБСмотреть фотографии
10:33
Дан старт формированию нового состава избиркома Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
Лихача остановили выстрелами по колесам в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Предпринимателя накажут рублем за попадание в Волгу краски с моста Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:22
Приставы сорвали начало отопительного сезона в новостройках на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:48
Антимонопольщики «разморозили» аукцион по строительству школы в ВолжскомСмотреть фотографии
18:14
Обвиняемого в хищении денег нацпроекта бизнесмена оставили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:12
Наркоплантацию в Волгоградской области спрятали в чужом поле подсолнуховСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Стрелявший из ружья в подростков волгоградец заключен под стражуСмотреть фотографии
17:30
Дым от гигантского пожара в Казахстане накрыл Волгоградскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:56
Волгоградский политолог прокомментировал очередной фейк об отставке БочароваСмотреть фотографии
16:24
Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собакСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 