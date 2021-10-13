Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?

Общество 13.10.2021 18:40
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13.10.2021 18:40
Давно существует весьма известная поговорка: тяжела и неказиста жизнь простого журналиста. А как же жизнь целого редактора? Ведь он решает, куда отправить корреспондентов, за какие темы взяться, как лучше преподнести читателям главную новость. День за днем редакторы ИА «Высота 102» делают издание интереснее, полезнее и просто лучше. Так ли это просто на самом деле?
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