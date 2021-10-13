Лихача остановили выстрелами по колесам в Волгоградской области (ВИДЕО)











Лихача на иномарке пришлось останавливать выстрелами по колесам автомобиля на автодороге Р-22 "Каспий" в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД России, к инспекторам ДПС ГИБДД обратился проезжающий мимо автомобилист и сообщил о водителе иномарки, который грубо нарушал правила дорожного движения с угрозой для жизни других автомобилистов.

Сотрудники полиции обнаружили указанную машину, которая двигалась в сторону Волгограда. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться. Инспекторы начали погоню за нарушителем. Чтобы остановить иномарку, сотруднику полиции пришлось произвести из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам автомобиля. Только после этого машина остановилась и водителя задержали. За рулем находился 34-летний житель Клетского района с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. В результате применения оружия пострадавших нет.



