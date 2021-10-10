Общество

Число умерших от COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 3 тысячи

Общество 10.10.2021 12:30
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10.10.2021 12:30


С начала пандемии COVID-19 жертвами новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области стали 3014 человек. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от последствий инфекции 24 пациента, заражение диагностировано у 369 жителей. Всего в Волгоградской области выявлено 95,7 тысяч случаев заражения ковидом, выздоровели 85,1 тысяча человек.
Напомним, на уходящей неделе оперативные штаб региона ужесточил антикоронавирусные ограничения. Со вторника, 12 октября, на территории области вводится режим самоизоляции для непривитых неработающих жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Со следующего понедельника, 18 октября, понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении салонов красоты, массажных и косметических кабинетов, бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, музеев, кинотеатров, концертов, выставок и других мероприятий с очным присутствием граждан. Заселять на турбазы, в пансионаты и санатории будут только привитых, переболевших или получивших свежий отрицательный тест. Также с QR-кодом будут принимать по предварительной записи в МФЦ. При этом МФЦ рекомендовано перевести максимально возможный объем услуг в дистанционный формат.

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