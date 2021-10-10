Число умерших от COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 3 тысячи

Общество 10.10.2021 12:30
0
10.10.2021 12:30
С начала пандемии COVID-19 жертвами новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области стали 3014 человек. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от последствий инфекции 24 пациента, заражение диагностировано у 369 жителей. Всего в Волгоградской области выявлено 95,7 тысяч случаев заражения ковидом, выздоровели 85,1 тысяча человек.
Напомним, на уходящей неделе оперативные штаб региона ужесточил антикоронавирусные ограничения. Со вторника, 12 октября, на территории области вводится режим самоизоляции для непривитых неработающих жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Со следующего понедельника, 18 октября, понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении салонов красоты, массажных и косметических кабинетов, бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, музеев, кинотеатров, концертов, выставок и других мероприятий с очным присутствием граждан. Заселять на турбазы, в пансионаты и санатории будут только привитых, переболевших или получивших свежий отрицательный тест. Также с QR-кодом будут принимать по предварительной записи в МФЦ. При этом МФЦ рекомендовано перевести максимально возможный объем услуг в дистанционный формат.
Реклама
Суд в Волгоградской области обязал чиновников предоставить землю многодетным10.10.2021 18:40
Общество 10.10.2021 18:40
Жильцы высоток в центре Волгограда замерзают из-за частной котельной10.10.2021 16:56
Общество 10.10.2021 16:56
Трижды получившему отказ в инвалидности неходячему волгоградцу дали новый шанс10.10.2021 15:31
Общество 10.10.2021 15:31
«Где тепло?»: волгоградцам дали неработающий телефон для жалоб10.10.2021 12:01
Общество 10.10.2021 12:01
В Волгоградской области потеплеет до +19 градусов10.10.2021 09:07
Общество 10.10.2021 09:07
«Мы все провоняли»: подвал пятиэтажки в Волгограде заливает фекалиями09.10.2021 19:14
Общество 09.10.2021 19:14
Волгоградцам пообещали холодные ночи09.10.2021 17:34
Общество 09.10.2021 17:34
В Волгоградской области не удается обуздать коронавирус09.10.2021 13:49
Общество 09.10.2021 13:49
«Черный август»: опубликованы данные о смертности от COVID в Волгоградской области09.10.2021 13:27
Общество 09.10.2021 13:27
В Волгограде обновят памятник маршалу Жукову09.10.2021 13:02
Общество 09.10.2021 13:02
Фонд капремонта объяснил причину срыва сроков установки лифта в высотке Волгограда09.10.2021 11:18
Общество 09.10.2021 11:18
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о первом губернаторе09.10.2021 10:37
Общество 09.10.2021 10:37
В Волгограде отремонтируют дорогу к кладбищу09.10.2021 10:15
Общество 09.10.2021 10:15
Провальная реконструкция общежития сделала бездомными 25 волгоградских семей08.10.2021 19:10
Общество 08.10.2021 19:10
В поселок Татьянка в Волгограде пустили автобусы вместо маршруток08.10.2021 17:36
Общество 08.10.2021 17:36
Реклама