QR-коды вводят в салонах красоты в Волгоградской области





С 18 октября при посещении салонов красоты, косметических и массажных кабинетов в Волгоградской области понадобится QR-код. Соответствующие изменения внесены в постановление №179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" по решению оперативного штаба региона.

Согласно принятым изменениям, с 18 октября вышеуказанные заведения, а также спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией. Эта мера не распространяется на лиц моложе 18 лет. О возможности посетить эти заведения с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за 72 часа, в сообщении оперштаба не указывается. Речь идет только о переболевших либо вакцинированных гражданах. Отметим, что новые антикоронавирусные ограничения не распространяются на получение парикмахерских услуг.

Напомним, что согласно принятым мерам с 12 октября в Волгоградской области для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет устанавливается режим самоизоляции.

В санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы в Волгоградской области с 18 октября не будут заселять людей без QR-кодов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании. В МФЦ будут принимать посетителей только по предварительной записи при наличии документов о прохождении вакцинации, перенесенного не позже 6 месяцев назад заболевания либо свежего ПЦР-теста.