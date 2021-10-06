Оперштаб Волгоградской области ужесточил антикоронавирусные ограничения





Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области с 12 октября устанавливает режим самоизоляции для непривитых неработающих жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 18 октября для непривитых или не переболевших людей будет ограничен доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг.

Также с 18 октября в санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы в Волгоградской области не будут заселять людей без QR-кодов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании. В МФЦ необходимо предусмотреть очное получение услуг только для привитых, переболевших или имеющих недавний тест людей. При этом МФЦ рекомендовано перевести максимально возможный объем услуг в дистанционный формат.

Согласно решению оперштаба работодателям необходимо проработать перевод 30% сотрудников на удаленку, а руководству образовательных учреждений – проводить постоянный мониторинг ситуации. «Необходимость перевода в полном объеме учебных заведений на дистанционную форму обучения отсутствует», – отметили на прошедшем заседании штаба.

В Волгоградской области продолжится вакцинация жителей от коронавируса и гриппа, особое внимание власти и медики должны обратить на вопросы ревакцинации. При этом непривитым людям старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. До 18 октября члены оперативного штаба должны представить предложения по дополнительным мерам в сфере общественного питания, транспортного обслуживания и оказания услуг населению.