Жителям Волгоградской области дали телефон для жалоб на отопление





Постановления о начале отопительного сезона подписали в 18-ти муниципальных районах и городских округах Волгоградской области. В 30 районах региона приняты постановления о подтопке социальных учреждений, сообщили в обладминистрации.

По данным региональных властей, в настоящее время в Волгоградской области отапливаются более 1 тысячи многоквартирных домов в Михайловке, Урюпинске, в Чернышковском, Среднеахтубинском, Палласовском, Новониколаевском, Нехаевском, Николаевском, Кумылженском, Камышинском, Калачёвском, Иловлинском, Жирновском, Еланском, Городищенском и Котовском районах. Тепло дали в 520 школ, 524 детских сада, 212 больниц и поликлиник, 212 ДК, библиотек и других муниципальных объектов Волгоградской области.

В ходе подготовки к новому отопительному сезону в Котово провели за 25 млн рублей техническое перевооружение котельной, которая обеспечивает теплом 60% жилого фонда и 10 социальных учреждений. Сегодня эта и другие котельные в Котово запущены в режиме пуско-наладки, совсем скоро батареи в домах котовчан станут теплыми. Топить сегодня начали и в областном центре – рано утром включили котельные по всему Волгограду. Отопление должно прийти во все дома до конца воскресенья.

В Волгоградской области работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам теплоснабжения по телефону: 8 (8442) 35-33-66. Сотрудники ситуационного центра фиксируют обращения и организуют решение поступивших вопросов при участии местных администраций и ресурсоснабжающих организаций.