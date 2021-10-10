Порыв водопровода ликвидируют в микрорайоне Тулака в Волгограде

Происшествия 10.10.2021 11:34
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10.10.2021 11:34
Аварийная бригада коммунальных служб устранит крупный порыв на трубопроводе холодного водоснабжения в Советском районе Волгограда, сообщили в компании «Концессии водоснабжения». Инцидент произошел в микрорайоне Тулака, жители которого пожаловались на бегущие по внутриквартальным проездам потоки воды. «До момента активного производства работ подача ресурса не приостанавливалась, чтобы минимизировать неудобства людей», – отметили в ресурсоснабжающей организации. Ремонтные работы будут завершены в течение дня.
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