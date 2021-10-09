В Волгограде отремонтируют дорогу к кладбищу





Объявлен электронный аукцион по определению исполнителя работ по обновлению в 2022 году в Волгограде 23 дорог. Как сообщили в мэрии, победителю аукциона предстоит отремонтировать свыше 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Значительная часть объектов – это малые проезды и второстепенные дороги внутрирайонного значения. В список вошли дороги во всех районах Волгограда.

Так, в Тракторозаводском районе будет отремонтирована дорога к кладбищу поселка Верхнезареченского, ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Тарифной до ул. Атласова). В Краснооктябрьском районе обновят ул. Варшавскую, ул. Триумфальную, местный проезд по ул. Маршала Еременко. В Дзержинском районе дорожные работы в 2022 году развернутся на ул. Калеганова, ул. Твардовского, ул. Новодвинской, ул. Кутузовской, ул. Ангарской (от ул. Римского-Корсакова до ул. П. Осипенко). В Центральном районе отремонтируют ул. 10 дивизии НКВД. В Ворошиловском районе – ул. Ковенскую. В Советском районе заменят дорожное покрытие на местном проезде по пр. Университетскому (от ул. Криворожской до ул. Панфилова), на ул. Криворожская. В Кировском районе отремонтируют ул. Успенского, ул. 1-й Пятилетки, пер. Залесский, ул. Подольскую, ул. Пожарского (от ул. Нижнетагильской до ул. Бежицкой), ул. Никитина (от пер. Братского до ул. Гастелло). В Красноармейском районе в программу ремонта вошли ул. Кагальницкая, ул. Марийская и ул. Олимпийская.

В мэрии отметили, что это уже второй аукцион по определению исполнителя работ по обновлению улично-дорожной сети в 2022 году. Конкурсы проводятся в рамках подготовки к предстоящему дорожно-строительному сезону в Волгограде. Ранее в ходе первого аукциона была определена подрядная организация, которая комплексно восстановит 19 дорожных объектов в 4 районах областного центра. Работы будут идти в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



