Совет по развитию физкультуры и спорта создадут при губернаторе Волгоградской области





При губернаторе Волгоградской области будет создан совет по развитию физической культуры и спорта, его возглавит Андрей Бочаров. Решение об образовании нового коллегиального органа принято на встрече главы региона с паралимпийцами и их тренерами, сообщили в администрации Волгоградской области. Заниматься созданием нового совета поручено профильному комитету.

На встрече с победителем и призером Паралимпийских игр-2020 в Токио Андреем Гладковым и Натальей Бутковой губернатор Андрей Бочаров лично поздравил их и вручил региональные награды. Волгоградские пловцы в этом году принесли в копилку Волгоградской области сразу три медали разного достоинства. За всю историю спортсмены региона завоевали на Паралимпиаде 15 наград.

«Уважаемые товарищи, разрешите мне сегодня от имени жителей Волгоградской области ещё раз поздравить вас, ваших тренеров и наставников, ваших родителей, близких и друзей. И пожелать вам новых ярких спортивных успехов», — обратился Бочаров к приглашённым, вручая Почётные грамоты губернатора Волгоградской области.

Награды сегодня получили также тренеры медалистов Николай Бирюков и Ирина Ахмерова, председатель регионального отделения ПКР в Волгоградской области, чемпионка и призёр Паралимпийских игр Любовь Васильева, замдиректора по спортивной работе ГАУ ВО «Центр развития адаптивных видов спорта», чемпион и призёр Сурдлимпийских игр Алексей Савостин.