В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контроль









Запустить квадрокоптер, не получив на это разрешения, уже будет невозможно в следующем году. Как сообщает ИА «Высота 102», в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда разработан проект постановления – об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков и полетов беспилотных летательных аппаратов. Заказать такую услугу можно будет в МФЦ, предоставив набор необходимых документов – начиная от удостоверения личности, лицензии на авиационную деятельность или сведений о самолете или квадрокоптере, а также уведомление органов МВД и получение разрешения от УФСБ по Волгоградской области. Власти обещают, что максимальный срок оказания этой услуги – всего один день. Но это лишь при отсутствии замечаний к пакету документов, которые должен собрать заявитель.

Все желающие могут поучаствовать в обсуждении данного проекта, которое истекает 19 января будущего года. Однако в проекте указано, что регламентируется такая услуга в связи с изменением федерального законодательства.



