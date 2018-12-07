



Сотрудниками полиции задержан 33-летний уроженец Астрахани, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчину нашли недалеко от места аварии, на улице Козловской.

Сотрудники ГАИ увидели разыскиваемый белый «Мерседес» модели 190D, который был припаркован у одного из многоквартирных домов. Водитель в этом момент находился дома.

По словам задержанного, он скрылся с места аварии, так как испугался. Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотических веществ в организме.

Напомним, пострадавший ребенок находится в реанимации.