Происшествия 07.12.2018 10:59
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07.12.2018 10:59
Сотрудниками полиции задержан 33-летний уроженец Астрахани, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчину нашли недалеко от места аварии, на улице Козловской.
Сотрудники ГАИ увидели разыскиваемый белый «Мерседес» модели 190D, который был припаркован у одного из многоквартирных домов. Водитель в этом момент находился дома.
По словам задержанного, он скрылся с места аварии, так как испугался. Сейчас водитель проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотических веществ в организме.
Напомним, пострадавший ребенок находится в реанимации.
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