



Сегодня в городской клинической больнице №4 Волгограда скончалась 27-летняя девушка, пострадавшая в страшном ДТП три дня назад. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в оперативных службах. Это уже пятая по счету жертва автокатастрофы, произошедшей на федеральной трассе «Сызрань – Волгоград - Саратов». Четверо человек – водитель, женщина и двое 5-летних детей – при столкновении «ВАЗ-2106» с «КАМАЗом» скончались на месте. Еще пятеро пассажиров легковушки, среди которых – четверо детей, были вертолетом доставлены в Волгоград.

Двое пострадавших - 13-летний мальчик и 6-летняя девочка – находятся в реанимации клинической больницы скорой помощи №7. Девочка 5 лет и мальчик 8-ми – лежат в профильных отделениях стационара. Состояние всех четверых – стабильное.

Напомним, столкновение «шестерки» с «КАМАЗом» произошло 16 ноября в 12 часов на границе Дубовского и Камышинского районов. По предварительной информации, водитель «ВАЗ» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Известно, что погибшая цыганская семья проживала в Нижнем Новгороде.



