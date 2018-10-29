Экология

Пыль в глаза: Пресловутой свалке на ерике в Волго-Ахтубинской пойме «сделали фасад»

Экология 29.10.2018 06:10
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29.10.2018 06:10


Старинную русскую пословицу «ждали-пождали, да жданки и наждали» процитировали  жители Краснослободска, когда, по их словам, увидели «просто невероятное»:  власти, спустя более полгода после их обращений,  приступили  к ликвидации свалки на ерике Обухов, которая источала немыслимые «ароматы»: ведь она находится  в черте города.  Нашлась и техника, и рабочие, а, главное, наконец-то дошло до властей, что «свалить»  уборку  на плечи других, как, видимо, они пытались сделать, - не получится, - поделились люди. 
Тем не менее, судя по развитию ситуации, радость жителей  оказалась недолгой: убрали только поляну, а овраг как был полон мусора, так и остался. И теперь жители снова разводят руками  и задают друг другу один и тот же вопрос: «Мы что, в заколдованном месте живем?». А у журналистов редакции вновь  просят совета: «Что теперь делать, снова писать прокурорам и  чиновникам, чтобы сказать очевидное: любое дело надо доводить до конца, а не пускать пыль в глаза?».
Свалку на ерике жители как только не называют: и «заговоренной», и «проклятой», и «дьявольской», объясняя наплевательское отношение властей  к экологии. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в материалах «В Волгоградской области и.о. прокурора района не увидел залежи мусора на ерике», «Прокуратура Волгоградской области - в поисках хозяина свалки на ерике», «Ищут пожарные, ищет полиция: Хозяин свалки на ерике в Волго-Ахтубинской пойме так и не обнаружился»,
«Доска позора: Владельца свалки в Волго-Ахтубинской пойме прозвали «неуловимым Джо».
«Вместо того, чтобы  оперативно приступить к ликвидации и снять напряжение, - говорят краснослободцы, - чиновники вместе с прокуратурой района развели с нами бумажную переписку. То заявляли, что ее вообще НЕ СУЩЕСТВУЕТ, потом  утверждали, что земли, на которых она расположена, федеральные, принадлежат  Росимуществу, а прокуратура Среднеахтубинского района отделывалась отпиской, что запросила документы о юридическом или физическом лице, эксплуатирующем земельный участок. И что только по итогам их  изучения будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования». 
Жители называют отписки «полным бредом», потому что в письме, полученном из Москвы от Федерального агентства по управлению государственным имуществом говорится, цитируем, что данная «несанкционированная свалка  расположена на землях г. Краснослободска Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области и не располагается в границах федеральных земельных участков…». 
По словам людей, они устали от бесконечных переписок и  вранья. «Жаль, что,  судя по всему, никто не может заставить чиновников и другие структуры выполнять свои обязанности честно», - констатируют жители. 

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

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